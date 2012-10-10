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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 09:18 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势不稳,其他货币/日圆亦处于守势

0037GMT * 美元/日圆再度走势不稳,进口商和出口商在东京定盘前涌入 * 投机客今日早盘看空美元外货币兑日圆,料抛出欧元等货币 * 美元/日圆一路向下有买单,但在78.10下方和78.00亦混有少量停止单 * 升至78.50前有卖单,78.65及79.00上方有停止单.(完) --编译 石冠兰;审校 徐文焰

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