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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 09:32 BJT

〔东京汇市〕美元和日圆走坚,企业财报及成长忧虑促使投资者避险

* 美元指数触及10月1日以来的最高位

* 欧元/美元走软至10月1日以来的最低位

* 市场对美国企业财报的期望较低,可能造成惊喜效果

路透东京10月10日电---美元和日圆周三走坚,投资者躲避风险,担心全球经济成长放缓可能导致美国企业获利不佳.

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