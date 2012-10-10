〔香港新股〕复星医药将于下周一启动H股上市路演,拟募6亿美元--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海证交所上市公司复星医药(600196.SS)将于下周一启动香港上市路演，拟募集6亿美元。
该公司原计划本周四开始进行路演，但由于内地市场在长假过后刚于周一回归正轨，故需要更多时间与投资者会面。交易将于10月19日定价。
据消息人士透露，两家基石投资者英国保诚和世界银行旗下的国际金融公司（IFC）将分别认购3,000万和2,500万美元的股份。
上市推介报告指出，该公司的预测市值在240亿元至330亿元人民币。而以复星医药周二A股收市价11元人民币计算，该公司市值达到209.5亿元人民币。
除了自营业务外，复星医药还持有国药控股(1099.HK)32%的股份。国药是中国最大的药品分销商，已在香港上市。
负责安排交易的投行人士将此作为该IPO的最大卖点之一。其中一位银行家说：“购买复星医药的新股，意味着你在以折扣价买入国药及其他很多医药上市公司的股份。”
据一份上市推介报告，除国药外，复星医药还持有1家香港上市公司、7家深圳上市公司、2家上海上市公司及1家美国纳斯达克上市公司的股份。
中金、德银(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排是次交易。(完)
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--整理 张喜良; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。