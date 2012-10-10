〔香港新股〕复星医药将于下周一启动H股上市路演,拟募6亿美元--IFR

路透10月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海证交所上市公司复星医药(600196.SS)将于下周一启动香港上市路演，拟募集6亿美元。

该公司原计划本周四开始进行路演，但由于内地市场在长假过后刚于周一回归正轨，故需要更多时间与投资者会面。交易将于10月19日定价。

据消息人士透露，两家基石投资者英国保诚和世界银行旗下的国际金融公司（IFC）将分别认购3,000万和2,500万美元的股份。

上市推介报告指出，该公司的预测市值在240亿元至330亿元人民币。而以复星医药周二A股收市价11元人民币计算，该公司市值达到209.5亿元人民币。

除了自营业务外，复星医药还持有国药控股(1099.HK)32%的股份。国药是中国最大的药品分销商，已在香港上市。

负责安排交易的投行人士将此作为该IPO的最大卖点之一。其中一位银行家说：“购买复星医药的新股，意味着你在以折扣价买入国药及其他很多医药上市公司的股份。”

据一份上市推介报告，除国药外，复星医药还持有1家香港上市公司、7家深圳上市公司、2家上海上市公司及1家美国纳斯达克上市公司的股份。

中金、德银(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排是次交易。(完)

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