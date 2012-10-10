〔离岸人民币〕中国智能交通完成发行3亿元三年期点心债,利率9%--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国智能交通(1900.HK)再度探索离岸人民币市场，完成发行3亿元人民币（4,760万美元）点心债，债券的期限为三年，利率9%，与参考利率9%区域相符。该结果是点心债市场其中一笔超高利率的债券。
此次发行大部分买家为具中国背景的投资者。
国泰君安证券香港、中金香港及建银国际资本为此项融资案的联席簿记管理行。
该公司为交通基建系统提供解决方案和服务，其股票在香港上市。所筹资金将用于收购、发展海外市场以及补充运营资本。
去年7月发行人曾探索点心债市场，拟发行基准规模的首次人民币RegS优先级债券，期限为三年，据悉参考利率在5.5%-6.0%左右，由其子公司提供担保。当时,星展银行(DBSM.SI)和永隆银行为联合簿记管理人。但后来因反应不佳而取消。(完)
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--整理 张喜良; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。