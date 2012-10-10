〔离岸人民币〕中国智能交通完成发行3亿元三年期点心债,利率9%--IFR

路透10月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国智能交通(1900.HK)再度探索离岸人民币市场，完成发行3亿元人民币（4,760万美元）点心债，债券的期限为三年，利率9%，与参考利率9%区域相符。该结果是点心债市场其中一笔超高利率的债券。

此次发行大部分买家为具中国背景的投资者。

国泰君安证券香港、中金香港及建银国际资本为此项融资案的联席簿记管理行。

该公司为交通基建系统提供解决方案和服务，其股票在香港上市。所筹资金将用于收购、发展海外市场以及补充运营资本。

去年7月发行人曾探索点心债市场，拟发行基准规模的首次人民币RegS优先级债券，期限为三年，据悉参考利率在5.5%-6.0%左右，由其子公司提供担保。当时,星展银行(DBSM.SI)和永隆银行为联合簿记管理人。但后来因反应不佳而取消。(完)

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