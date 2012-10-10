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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 09:51 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜因低接买盘上涨,但欧元区忧虑料限制涨幅

路透上海10月10日电---伦敦期铜周三上涨,因出现逢低买盘且有中国政府支撑股市和经济的最新迹象.

不过,环绕欧元区状况的忧虑或将限制涨幅.

铜价料将介于每吨8,100美元-8,400美元,投资者等候未来两周公布的重要中国数据,以寻找交易线索.

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