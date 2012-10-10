〔全球金融〕美中签署审计观察协定,但中国仍不允许美国检查审计情况

路透10月9日电---美国监管方周二称,已与中国方面敲定协议,允许美方观察在中国的公司审计情况.这在解决中美两国在公司审计问题的紧张关系上迈出了一步.

公众公司会计监督委员会(PCAOB)宣布了双方签署的这项协定.不过该委员会检查中国对在美上市公司审计情况的要求,没有包含在该协定中.

"PCAOB与中国当局签署了推动观察访问的协议.我们预计接下来几个月就将进行此类访问."PCAOB发言人Colleen Brennan称.

美国监管方希望能在中国检查那些针对业务在中国、上市地点在美国的公司的审计工作,但中国以主权顾虑为由予以拒绝.(完)