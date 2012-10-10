〔全球金融〕美中签署审计观察协定,但中国仍不允许美国检查审计情况

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月9日电---美国监管方周二称,已与中国方面敲定协议,允许美方观察在中国的公司审计情况.这在解决中美两国在公司审计问题的紧张关系上迈出了一步.
公众公司会计监督委员会(PCAOB)宣布了双方签署的这项协定.不过该委员会检查中国对在美上市公司审计情况的要求,没有包含在该协定中.
"PCAOB与中国当局签署了推动观察访问的协议.我们预计接下来几个月就将进行此类访问."PCAOB发言人Colleen Brennan称.
美国监管方希望能在中国检查那些针对业务在中国、上市地点在美国的公司的审计工作,但中国以主权顾虑为由予以拒绝.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。