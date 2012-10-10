〔全球贸易〕加拿大正式加入跨太平洋自贸谈判,着眼美国以外市场

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透渥太华10月9日电---加拿大政府周二表示,该国已正式加入其他10国围绕缔结亚太自由贸易协议的谈判,此举旨在降低加国对疲软美国市场的依赖.
加拿大数据显示,跨太平洋伙伴关系(TPP)谈判旨在打造一个覆盖总人口6.58亿、国内生产总值(GDP)达20.5万亿加元(20.9万亿美元)的自由贸易区.
"该区域是加拿大企业优先考虑的重点市场,将为我国出口商带来巨大机遇,"加拿大文化遗产部部长James Moore说.
对美国出口占加国总出口的75%左右,目前加国考虑将重点转向中国等快速发展的新兴市场.(完)
--编译 艾茂林;审校 张若琪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。