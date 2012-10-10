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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 10:00 BJT

〔全球贸易〕加拿大正式加入跨太平洋自贸谈判,着眼美国以外市场

路透渥太华10月9日电---加拿大政府周二表示,该国已正式加入其他10国围绕缔结亚太自由贸易协议的谈判,此举旨在降低加国对疲软美国市场的依赖.

加拿大数据显示,跨太平洋伙伴关系(TPP)谈判旨在打造一个覆盖总人口6.58亿、国内生产总值(GDP)达20.5万亿加元(20.9万亿美元)的自由贸易区.

"该区域是加拿大企业优先考虑的重点市场,将为我国出口商带来巨大机遇,"加拿大文化遗产部部长James Moore说.

对美国出口占加国总出口的75%左右,目前加国考虑将重点转向中国等快速发展的新兴市场.(完)

--编译 艾茂林;审校 张若琪

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