〔美国个股〕欧盟竞争力执委希望数月内就电子书反垄断调查与苹果和解

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透布鲁塞尔10月9日电---欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)周二表示,欧盟与苹果(AAPL.O)可能会在数月内就电子书出版反垄断案达成和解.
阿尔穆尼亚称,他希望尽快了结对苹果及四家出版商有关电子书定价的调查.
"但愿在未来几个月,我们将达成和解,"阿尔穆尼亚在英国商会的会议上表示.
欧盟执委会目前正在对苹果及几家出版商提出的和解条件进行市场测试.四家出版商分别是美国哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)旗下的Simon & Schuster、新闻集团(NWSA.O)旗下的HarperCollins、法国Lagardere SCA(LAGA.PA)旗下的Hachette Livre,以及在德国拥有Macmillan的Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck.
另一家出版商Pearson旗下的企鹅出版社亦受到了调查,但没有参与欧盟执委会的和解进程.欧盟执委会是于去年12月开始进行相关调查的.(完)
--编译 兰秀娟;审校 丁琦
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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