《汇市简讯》欧元/日圆弹离稍早所及低位,但仍在一目均衡基准线下方

0149GMT * 欧元/日圆弹离稍早所及的低位100.47,但仍守在一目均衡基准线下方 * 若重新站上一目均衡基准线,走势将呈现中性;101.00上方挂有少量停止单 * 一目均衡转换线101.28和200日移动均线切入位101.75构成上档阻力 * 100.40-50挂有买单,一路向下亦挂有买单,在100.00前方买单增多.(完) --编译 兰秀娟;审校 石冠兰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=