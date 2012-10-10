俄罗斯一武器废弃场爆炸,无人伤亡

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科10月9日电---据俄罗斯政府和目击者称，距离俄罗斯奥伦堡市约30公里的一个武器废弃场周二发生爆炸，初步报告显示爆炸未造成人员伤亡。
俄罗斯调查委员会发表声明称，约4,000吨弹药在士兵卸货时突然爆炸，目前正在调查是否疏忽所致。
俄罗斯紧急事务部称，根据初步信息，此次爆炸没有造成人员伤亡。当地政府疏散附近三个村庄的居民，并宣布进入紧急状态。
电视台播放的从奥伦堡市中心拍摄的画面显示，30公里外的事发现场冒起白色蘑菇云。目击者称，该市一些房屋的窗户被爆炸震得关闭了。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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