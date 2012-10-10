〔德国个股〕大众同名品牌汽车9月销售录得8个月最慢增速

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透柏林10月9日电---福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)(VOWG.DE)周二数据显示,欧洲汽车市场萧条,令大众品牌汽车销量成长速度降至八个月以来最慢.
大众汽车表示,9月大众同名品牌汽车销量较去年同期成长4.3%,至492,500辆,为1月份成长0.1%以来最小增幅.
劳资委员会发言人Joerg Koether10月5日表示,大众预计今年集团汽车销售最多料比最初预期低14万辆,确认了劳资委员会主席Bernd Osterloh在德国商报(Handelsblatt)上发表的言论.
大众汽车周一表示,今年前九个月集团销量增长10.6%,至680.2万辆.具体数据将在10月12日公布.(完)
--编译 洪曦;审校 王丽鑫
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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