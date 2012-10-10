〔欧洲金融〕欧洲缓慢推进银行业联盟计划,考虑制约欧洲央行监管权

路透卢森堡/法兰克福10月9日电---欧盟各部长周二检视了一份旨在限制欧洲央行(ECB)监管银行业新权力的提议,试图缓解欧元区以外国家对于新银行业联盟的担忧.

欧盟本月稍早提议,欧洲央行从明年1月开始逐步承担起监管欧元区全部银行的职责,作为迈向创建银行业联盟的第一步.在该联盟的领导下,欧元区国家就能最终一同支持其银行业.

不过,该计划也令10个不使用欧元的欧盟国家担心,它们将间接受到欧洲央行新监管权力的影响,无论是否参与该计划,都会处于不利的竞争地位.

欧盟轮值主席国塞浦路斯的外交官周二发表了一份调整银行业监管计划的建议.一名欧盟官员称,此举是为了让欧元区以外的欧盟国家更"容易接受些".

根据路透获悉的这份文件,他们提议制约欧洲央行的权力,在做出撤销一家银行牌照的决定时,应给予各国监管机构更大的话语权.

他们还建议,可允许选择加入银行业联盟的欧元区以外国家,通过"随时请求欧洲央行终止密切合作"而退出联盟.

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔力争在今年底前就新监管体系达成协议.但欧洲央行总裁德拉吉周二警告称,建立新的监管框架将费时更长.

"不要期望欧洲央行在三个月内就能接手并开始监管,"德拉吉对欧洲议会表示,"有一个逐步实施的过程.我们预计,让所有的制度就位需要一年的时间."

德国金融监管局局长Elke Koenig也警告称,最初设定明年年初为开始监管的最后期限,这是不切实际的.

她周二对德国电视台ARD表示,"我想也许能在2014年1月启动.这只是个猜测."她主张采用谨慎的做法.(完)