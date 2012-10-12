《即时观点》中国9月新增信贷低于预期,非信贷融资增长仍较快

路透上海10月12日电---中国人民银行周五公布,9月社会融资规模为1.65万亿元人民币,比上月多4,041亿元,其中,当月新增人民币贷款6,232亿元,低于路透调查中值的6,500亿元.

刊登在央行网站的新闻稿并称,初步统计,2012年1-9月社会融资规模为11.73万亿元,比上年同期多1.92万亿元.其中,人民币贷款增加6.72万亿元,同比多增1.04万亿元.

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主要数据:

--9月新增人民币贷款6,232亿元(路透调查中值为6,500亿元),8月为7,039亿元

--9月社会融资规模为1.65万亿元人民币,8月为1.24万亿

--1-9月社会融资规模为11.73万亿元,比上年同期多1.92万亿元

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以下为市场人士的评论:

--国海证券投资分析员 范小阳:

9月的信贷数据看起来比预期低一些,不过结合中国的经济形势来看,与其也是比较符合的.

从信贷总量变化来看,央行货币政策应该还以维稳为主,至少在十八大之前,应该不会有太多或者更意外的刺激政策出台.

具体来说,结构调整是中国经济面临的一个主要问题,而降息并不是结构转型的主要影响因素;而且据了解,很多金融机构贷款利率还是以九折居多,并没有用足七折的贷款利率下浮限制,如果有需求,不降息也有空间.当然,未能完全消除的通胀忧虑也是抑制降息的另一因素.

至于降准,目前看必要性也不是很强.因为央行通过在公开市场进行的逆回购操作,基本就可以满足市场的流动性需求了.

--交通银行金研中心研究员 鄂永健:

非信贷融资规模增加还是很快,而且信托贷款和票据规模增加很多,原因还很难解释,这两部分一般都是监管松的时候多一些,紧的时候就少一些.

债券融资还有2,000多亿的规模,这种态势得以维持非常好.降息目前看来没有必要性,因为现在发债成本还很低,没必要进一步向下引导.存准或有调整空间,因准备金率过高,会影响银行的债券购买力.

--南京银行金融市场部研究员 张兰:

新增贷款6,200多亿还是偏低一些,接近大家预期的下限,可能是票据业务压了一部分,央行想改善贷款结构,增加中长期贷款的比例.企业发债融资规模仍较高,融资结构继续向直接融资倾斜,很多平台公司无法拿到贷款,更多地转向发债.

**相关背景**

--中国官方9月制造业PMI回升至49.8,接近荣枯分水岭,为连续四个月回落后首次回升.这表明中央"稳增长"举措效应逐渐显现,经济正筑底趋稳,未来有望稳中略升.而稍早出炉的汇丰中国9月制造业PMI终值亦回升至47.9,脱离41个月低位.[ID:nST0559425]

--中国央行行长周小川日前撰文称,当前中国经济增长的外部环境十分严峻,国际金融危机深层次影响还在不断加强,国内经济下行压力仍然较大.[ID:nSB2037173]

--中国央行副行长刘士余此前称,中国经济形势总体平稳,经济放缓在宏观调控的预期之内.中国央行必须在稳增长和控通胀之间取得平衡.[ID:nSB1800450]

--中国人民银行货币政策委员会第三季度例会后的新闻稿,与二季度大部分内容都相同,唯有首次提到"有效解决信贷资金供求结构性矛盾",显示监管层迫切希望解决当前货币政策放松微调无法传导到最缺钱的中小企业的难题.[ID:nSB1796238]

--最新汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行10月调降存款准备金率的预期仍存,但有所降温,降息预期亦再度淡化.[ID:nSB2035717].(完)