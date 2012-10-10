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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 10:40 BJT

〔路透基点〕台湾统一实业寻求25亿台币五年期再融资贷款--RLPC

路透香港10月9日电---汤森路透旗下基点援引消息人士指出,台湾统一实业已就一笔25亿台币(8,500万美元)五年期再融资案向银行征询建议.

这笔资金将为2008年11月所借的等值49亿台币五年期贷款再融资.

去年12月,统一实业签署一笔30亿台币五年期定期贷款,最高综合收益是64个基点,贷款利率为较二级商业票据利率加码60个基点,税前最低利率定在1.5%.

统一实业是台湾统一集团旗下的马口铁生产企业.(完)

--编译 隋芬;审校 徐文焰

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