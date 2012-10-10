《美国FED焦点》鹰派委员柯薛拉柯塔观点改变的心路历程

撰稿 Ann Saphir

路透芝加哥10月9日电---美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔上个月呼吁美国联邦储备理事会(美联储, FED)可能得维持接近零的利率数年之久,这让全球经济学家感到意外.

他被许多金融市场人士视为更关注通胀的"鹰派人物".仅六个月前,柯薛拉柯塔还在呼吁在年底前收紧货币政策.

所以柯薛拉柯塔建议美联储维持近零利率,直到失业率大幅低于当前水准为止,这被认为是不寻常的转变.

对于了解他的人,这并不意外.

"柯薛拉柯塔是个非常独立的学生.这在他很年轻时就看出来了,"芝加哥大学的教授Lars Peter Hansen称,柯薛拉柯塔23岁时在这里完成了他的毕业论文.他不到16岁时就已进入普林斯顿大学.

"我从来不认为他是个固执的人."

柯薛拉柯塔在研究中通常比较兼容并蓄,很容易从一个学科转向另一个学科.

柯薛拉柯塔出生于巴尔的摩,童年时光多在加拿大温尼伯(Winnipeg)度过,他的父母在曼尼托巴大学(University of Manitoba)教授统计学.他的父亲是印度移民,母亲则是来自匹兹堡近郊.

柯薛拉柯塔目前与同为经济学者的太太和两只澳洲牧羊犬住在明尼亚波利斯郊外的Golden Valley;他在2009年接下明尼亚波利斯联邦储备银行总裁一职时曾接受内部员工通讯专访,称他在Golden Valley"看体育电视节目的时间多到羞于启齿".

柯薛拉柯塔上个月的意外讲话后,华尔街的美联储观察人士对他重新评价.他称他的同僚经济学家说服他,低利率的确可能会促进就业,尽管他先前抱持怀疑态度.

他指出,斯坦福大学商学院教授Edward Lazear的研究,以及美联储主席贝南克今年在杰克森霍尔(Jackson Hole)会议上的谈话,让他相信货币政策应有助于降低失业率.

通胀率降幅大于他的预期,也让他受到触动.

柯薛拉柯塔积极淡化其对经济观点的突然转变."我不会说我有天早上醒来就想到,这更像是一个一路累进的过程,"他对记者称.

**在巴士上产生的观点**

同僚对此直截了当地说道:他关心实际数据,且知道如何听取意见.

这点在柯薛拉柯塔8月穿着牛仔裤访问北达科他州蓬勃发展的油田时彰显无遗,随其访问的还有明尼亚波利斯联邦储备银行的九名董事.周五,柯薛拉柯塔将迎来49岁生日.

在14个小时、300英哩的巴士之旅中,他们参观了一座钻井平台、一条管道、一个工人宿营地及一家天然气工厂,并听当地人讲述他们在美国能源繁荣中心地带的生活.

"他的风格是,让其他所有人都侃侃而谈,然后他专心倾听,"明尼亚波利斯联邦储备银行董事Lawrence Simkins称.其也是私人运输和设备公司Washington Cos的总裁.

尽管柯薛拉柯塔以通胀鹰派着称,但他敦促美联储采取更多行动来刺激经济,却并非意外之举.他称赞美联储2008年推出的购债计划,并支持2010年祭出的第二轮购债计划.

这些计划推出的时候,正值美国经济身陷危机,或者仍艰难地往复苏的道路迈进.

去年,柯薛拉柯塔反对美联储推出更多宽松举措,因为他认为经济形势正在改善.

与此同时,对于芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯提议只要通胀不会突破3%,就应维持低利率直到失业率降至7%以下,柯薛拉柯塔表示支持相关观点.埃文斯是美联储中最温和且关注经济增长的理事.

埃文斯认为,把政策与经济重大事件联系在一起,将提高政策效果.

"我认为他的观点很好,"柯薛拉柯塔去年10月称,"但事实上,对于具体数值的问题,我必须多加考虑,也要与我的同僚多加讨论."

不到两个月后,他便提出自己的看法:美联储应阐明将如何应对失业率上升或下降,以及通胀前景的变化.

**出人意料的搭档**

美联储官员每六周一次就要围坐在27英尺长的椭圆形红褐桌子旁做出政策决定,柯薛拉柯塔与埃文斯就坐在彼此旁边.

他们俩怎么看都不太可能站到同一立场,两人在利率对就业增长的作用上长期持相反看法.

不过这种情况在上月美联储会议上发生了改变.当同事们同意推出第三轮,而且是无限量的购债计划来刺激经济时,柯薛拉柯塔表示通胀率低于自己的预估,让美联储有保持数年低利率的空间.

柯薛拉柯塔对自己的计划守口如瓶,直到一周后在密西根州西部一所培训缆车操作员的社区大学演讲时,才对着大约80名听众说出了自己的看法.

他表示,在失业率降到5.5%,或中期通胀率前景超过2.25%以前,美联储都不应该开始讨论收紧货币政策.

这个计划立马遭到批评.

如果被美联储采纳,"通胀信誉不是会被减弱,而是会荡然无存."曾在纽约联储担任资深经济学家的道明证券(TD Securities)分析师Eric Green称,"六个月前他的观点还很不一样",等他2014年进入美联储决策委员会时,"毫无疑问观点又会大不相同."

但曾是柯薛拉柯塔老师的Hansen教授称,这项计划并不是一个激烈的转变,它只允许通胀率稍稍偏离美联储2%的目标.

目前为止,美联储内部公开支持柯薛拉柯塔的官员寥寥无几.

强硬派决策者担心,美联储放宽政策不仅无助于经济,还可能加剧通胀预期.

中间派的旧金山联储总裁威廉姆斯称,该计划有使经济过热的风险.

相比之下,温和派的埃文斯则担心这可能导致美联储过早收紧政策,因为它只允许通胀率高出美联储2%的目标"一点点".

话虽如此,这个把美联储政策与具体经济转折点挂钩的相对新鲜的设想,正逐渐获得支持.

美联储上月推出新一轮资产购买计划时,没有设下任何量化的失业或通胀门槛.但会议记录显示,多数决策官员仍认为,这种做法可以更加清楚的反映政策意图,从而起到帮助.

明尼阿波利斯联储主席、医疗保险公司HealthPartners执行长Mary Brainerd称,认识柯薛拉柯塔的人都不敢小觑他说服别人的能力,正是这种能力帮助他得到了自己的工作.

"因为他在交流时表意清楚且考虑周详,他很有说服力."她指出.(完)