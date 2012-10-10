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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 10:33 BJT

〔日本债市〕指标公债价格上涨,因增长放缓疑虑打压股市

路透东京10月10日电---日本指标公债价格周三早盘上涨,美国公债上涨且股市下跌抵消令长天期公债承压的供应忧虑.

10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC下滑0.5基点至0.765%,跌向上周所及八周低点0.755%.

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