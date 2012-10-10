〔全球能源〕中石化将在印尼建造东南亚最大油储终端

路透新加坡/北京10月9日电---业内消息人士周二称,中石化已开始在印尼巴淡岛(Batam)自贸区动工建设东南亚最大的石油存储终端.

至少一名熟悉该项目细节的消息人士称,建设工程第一期是一座能容纳1,600万桶的石油存储设备,选址在约80公顷的陆地区块上.

消息人士称,巴淡岛自贸区划拨了大约360公顷土地用于该项目建设,工程二期或将包括一个冶炼及石化项目.