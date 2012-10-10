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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 10:37 BJT

《汇市简讯》美元/马币盘初获得良好买需,关注定盘相关需求

0222GMT

* 美元/马币(林吉特)开报3.0750-3.0770,并获得良好买需,处于3.0770-3.0800区间

* 市场静待定盘,若能向上突破,下个目标位应在3.0880

* 美元/马币最新报3.0790-3.0800,无本金交割远期外汇(NDF)报3.0845-3.0855(完)

--编译 徐文焰;审校 张明钧

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