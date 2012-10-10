《热点透视》IMF的经济增长预警并未改变减支的必要性

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 隋芬

路透伦敦10月9日电---全球经济软弱无力,而国际货币基金组织(IMF)的建议也并不牢靠.IMF最新的展望报告警告说,财政缩减可能给经济成长造成巨大冲击.照这样看,撙节永远会被认为是适得其反的,是错误的.但事实是,那些即将陷入债务深渊或甚至破产的政府,必须果断解决问题.经过适度撙节修整,经济终将开花结果.

IMF的警告是用专业术语表达的,具体是说所谓的财政乘数"最近可能一直都超过了1",也就是说,政府减支会严重损及国内生产总值(GDP)增长.财政乘数是用于解释政府支出/减支对GDP的影响大小.

但IMF的思维恐怕值得推敲.首先,财政乘数是无法精确计算的.不可否认,政府减支起初会对经济增长产生负面影响,但影响多大,还取决于经济中其他方面的情形.目前,西方大多数国家的民间部门都在去杠杆化.看起来像是政府减支在大幅拉低GDP,但其实经济的其他方面也在构成拖累.

那些反对撙节的人认为,抵销民间部门的不利因素是政府的工作.但这又忽略了另一个问题:政府债务像雪球一样越滚越大,未来利率负担上升,政府支出效果日益减退.好比日本,政府支出非但没解决问题,反而加深了困境.

受欧元区影响,全球经济增速目前处于低位,IMF的预测是今年萎缩0.4%.当然,撙节是一个严重拖累因素.但如果不选择撙节,就是主权破产--这显然会对全球经济构成巨大风险.

这就是为什么IMF这样一个世界主要经济组织根本不应当提出"渐进式"调整的呼吁.在景气好的时候,许多政府过度支出,而景气不好的时候,很多政府又采取了刺激手段.现在赤字和债务已经高筑,时间也所剩不多.严密修剪果树可能带来短暂痛苦,但之后会刺激成长.能够指引我们前进方向的是这套果树逻辑,而不是IMF的财政乘数.

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