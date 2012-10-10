查韦斯称赞委内瑞拉“完美”民主 嘲讽对其暴君描述

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯10月9日电（记者 Andrew Cawthorne）---委内瑞拉总统查韦斯周二称，他轻松获得连任是委内瑞拉“完美”民主的明证。针对关于他是独裁者的描述，查韦斯还予以嘲讽。
在上周日大选投票中，查韦斯以55%的得票率赢得委内瑞拉总统选举，他的竞争对手卡普里莱斯（Henrique Capriles）也很快接受了这样的结果。
查韦斯获得连任将令他的执政生涯长达20年，这不仅使他的穷困支持者感到高兴，也让古巴和玻利维亚的盟友欣慰。
“一些媒体总爱谈论委内瑞拉的独裁统治，以及暴君查韦斯，”他对记者说。
“可是，我们这里却有一个再次得到确定和认可的民主政治，它是一个完全透明、敏捷且高效的体系……如果你想见识一个充满生机且坚实的民主，就来委内瑞拉吧，那会是完美的一天。”
按照他一贯的做法，查韦斯在选举获胜后以更谦逊的形象示人，他甚至还给卡普里莱斯打了电话，而在竞选期间，他从未与后者讲话。
在周二首次提到卡普里莱斯的名字时，查韦斯再次称赞他对竞选失败这一结果的快速接受。在过去几周，查韦斯一直以“猪头”、“失败者”和“法西斯主义者”称呼卡普里莱斯。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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