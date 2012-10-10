版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 10日 星期三 10:54 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2850下方停止单被触发

0235GMT

* 欧元/美元在1.2850下方停止单被触发,目前处于1.2835低点

* 下道支撑位为200日移动均线切入位1.2822

* 上周低点1.2803将提供更多支撑,若跌破将瞄准1.2740/55

* 在1.2750/55形成双底部,1.2042/1.3172一波行情的38.2%回档位为1.2740.(完)

--编译 石冠兰; 审校 孙茉莉

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐