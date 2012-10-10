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市场报道 | 2012年 10月 10日 星期三 11:01 BJT

《汇市简讯》美元/坡元获得良好支撑,但交叉盘的卖压限制上档

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* 美元/坡元在1.2300上方获得良好支撑,因避险情绪主导市场.

* 但由于欧元/坡元和马币/坡元承受卖压,令美元/坡元的涨势有限.

* 美元/坡元限于1.2301-1.2318的区间.

(完)

--编译 高琦; 审校 张涛

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