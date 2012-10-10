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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 11:07 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆回落,一目均衡基准线遭遇新的卖压

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* 欧元/日圆回落跌向100.89,一目均衡基准线遭遇新的卖压.

* 投资者仍在尽力规避风险,多数亚洲股市下跌,日股日经指数下滑1.69%.

* 欧元/日圆买单见于100.40-50,一路向下也有布仓,在接近100.00水准买单增加.

(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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