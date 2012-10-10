〔全球油料作物〕尽管美国收成料增加,但大豆市况依然紧俏--油世界

路透阿姆斯特丹10月9日电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二称,美国大豆收成若好于预期,将给市场带来一些慰藉,但受巴西和阿根廷产出欠佳影响,大豆供应直到2013年初以前都会维持紧张.

油世界预估,2012年9月至2013年2月期间,上述三大大豆出产国共计将出口8,550万吨大豆.

该机构补充道,大豆供应较上年同期的9,643万吨减少,需求方面将需要进行限量.

"未来大豆压榨和净出口可能锐减,将迫使世界大豆及豆产品消费明显减少,即便在假设进口国库存大幅下降的情况下."

美国在大豆关键生长期8月份迎来及时雨,促使诸多分析师上调单产和收成预估.美国农业部本周将发布供需报告.

但其表示,即便作物收成增加,也不足以舒缓本季的紧张市况.由于巴西和阿根廷欠收,世界最大进口国中国已被迫更多地向美国购买大豆来满足需求.

"每年这个时候,美国对中国的大豆出口都比较多,8月和9月差不多有250万吨,但这也不够弥补巴西和阿根廷的出口减少.最近中国开始削减大豆库存,以缓冲进口下降的影响."

该机构并称,基于美国大豆收成7,500万吨的预估,到2013年2月底美国大豆库存或降至约2,750万吨的数年低位,不及2012年2月底的4,000万吨.(完)