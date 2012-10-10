〔全球油料作物〕尽管美国收成料增加,但大豆市况依然紧俏--油世界

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透阿姆斯特丹10月9日电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二称,美国大豆收成若好于预期,将给市场带来一些慰藉,但受巴西和阿根廷产出欠佳影响,大豆供应直到2013年初以前都会维持紧张.
油世界预估,2012年9月至2013年2月期间,上述三大大豆出产国共计将出口8,550万吨大豆.
该机构补充道,大豆供应较上年同期的9,643万吨减少,需求方面将需要进行限量.
"未来大豆压榨和净出口可能锐减,将迫使世界大豆及豆产品消费明显减少,即便在假设进口国库存大幅下降的情况下."
美国在大豆关键生长期8月份迎来及时雨,促使诸多分析师上调单产和收成预估.美国农业部本周将发布供需报告.
但其表示,即便作物收成增加,也不足以舒缓本季的紧张市况.由于巴西和阿根廷欠收,世界最大进口国中国已被迫更多地向美国购买大豆来满足需求.
"每年这个时候,美国对中国的大豆出口都比较多,8月和9月差不多有250万吨,但这也不够弥补巴西和阿根廷的出口减少.最近中国开始削减大豆库存,以缓冲进口下降的影响."
该机构并称,基于美国大豆收成7,500万吨的预估,到2013年2月底美国大豆库存或降至约2,750万吨的数年低位,不及2012年2月底的4,000万吨.(完)
--编译 艾茂林;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。