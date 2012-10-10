〔中国货币市场〕回购利率跌势加剧,公开市场维稳信号利好资金面预期

路透上海10月10日电---中国银行间市场周三早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线下行,其中隔夜和七天品种跌势加剧,昨日央行公开市场逆回购操作基本延续了长假前的大力度,不仅对缓和当前流动性立竿见影,资金面预期亦明显转好.

交易员认为,尽管10月的逆回购到期规模很大,但央行对资金面的呵护之意无疑是相当明确的,这为市场信心提供重要支撑.

"下来是正常的,昨天(回购利率)开盘比较高,盘中基本是跟随交投,所以跌得不明显,今天一开盘就下来了,"华东一银行交易员称.

她谈到,目前市场对央行下一阶段的货币政策工具如何使用仍有分歧,有观点认为10月仍需一次降准,以完全缓解当前资金的波段性紧张局面,而认为央行公开市场逆回购已足以应付、暂无需降准的观点亦不在少数.但不论央行选择哪种工具,其目标都是及时抚平资金的无序波动,并稳定市场利率.

截止目前统计,从10月11日起至月末,将陆续有逾7,150亿元人民币逆回购到期.

在中秋国庆长假过后,中国央行公开市场的资金投放力度仍不减,周二逆回购操作量达2,650亿元人民币,与节前一周同期(9月25日)创下的单日纪录新高相距不远.[ID:nSB2037461][CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6582 3.3670 -70.88

七天CN7DRP=CFXS 3.1612 3.7611 -59.99

14天CN14DRP=CFXS 3.4436 3.9542 -51.06

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