〔中国货币市场〕回购利率跌势加剧,公开市场维稳信号利好资金面预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月10日电---中国银行间市场周三早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线下行,其中隔夜和七天品种跌势加剧,昨日央行公开市场逆回购操作基本延续了长假前的大力度,不仅对缓和当前流动性立竿见影,资金面预期亦明显转好.
交易员认为,尽管10月的逆回购到期规模很大,但央行对资金面的呵护之意无疑是相当明确的,这为市场信心提供重要支撑.
"下来是正常的,昨天(回购利率)开盘比较高,盘中基本是跟随交投,所以跌得不明显,今天一开盘就下来了,"华东一银行交易员称.
她谈到,目前市场对央行下一阶段的货币政策工具如何使用仍有分歧,有观点认为10月仍需一次降准,以完全缓解当前资金的波段性紧张局面,而认为央行公开市场逆回购已足以应付、暂无需降准的观点亦不在少数.但不论央行选择哪种工具,其目标都是及时抚平资金的无序波动,并稳定市场利率.
截止目前统计,从10月11日起至月末,将陆续有逾7,150亿元人民币逆回购到期.
在中秋国庆长假过后,中国央行公开市场的资金投放力度仍不减,周二逆回购操作量达2,650亿元人民币,与节前一周同期(9月25日)创下的单日纪录新高相距不远.[ID:nSB2037461][CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6582 3.3670 -70.88
七天CN7DRP=CFXS 3.1612 3.7611 -59.99
14天CN14DRP=CFXS 3.4436 3.9542 -51.06
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。