〔新债招标〕中国七年续发国债中标收益率符合预期,需求显稳定(更新版2)

(新增追加发行等公告细节)

* 中标收益率3.4180%,符合预期

* 认购倍数1.64倍,显需求稳定

* 受惠于收益率优势及流动性压力缓解

* 获6.7亿元的追加认购,最终发行266.7亿元

路透北京10月10日电---中国财政部周三续招标发行的七年期固息国债,中标收益率符合市场预期.受惠于二级市场该期限国债收益率所处位置仍具优势,且中国央行国庆假期后再次释放大额逆回购缓解流动性压力,部分配置资金对该期新债表示认可,致一级需求稳定.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上午招标的七年期续发固息国债,发行价格99.33元,对应收益率3.4180%.投标量425.3亿元,投标倍数1.64倍.此外,业内人士并透露,该期债的边际(最优)中标收益率为3.4489%.此前市场收益率预测均值为3.42%,预测区间为3.38%-3.46%.

"(中标)收益率属于预期之中,从中介那边看现在(一级半市场)交投还行,从一级市场看今天需求也还可以."一位参与此次新债投标的华北某银行交易员称,1.64倍的认购倍数还是说明该期债获得部分配置资金认可.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率为3.4283%.二级市场上,剩余期限约6.66年的固息国债120010券tCN120010=CFXM最新双边收益率报3.4299%/3.4101%.

该期新债为财政部今年第16期七年固息国债续发,利息按年支付.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.10月11日开始续发行,10月15日续发行结束.续发行部分从10月17日起与原发行部分合并上市交易.(完)