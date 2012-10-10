联合国特使将再赴叙利亚促成停火

路透巴黎10月9日电---联合国秘书长潘基文周二称，联合国叙利亚特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）即将访问叙利亚，试图说服阿萨德政府立即停火，结束政府军与反抗力量的流血冲突。

前任特使安南当初曾促成停火，但在短短几天后就宣告破裂。

他透露，卜拉希米此行目的是抑制流血冲突，促成协议，以便更多人道主义援助进入叙利亚。在叙利亚，有上百万人流离失所。

卜拉希米9月刚担任叙利亚特使后不久，就与阿萨德在大马士革会面，并探视在土耳其和约旦的叙利亚难民营。他当时称，对如何抑制冲突“有些想法”，但没有全面的计划。（完）、