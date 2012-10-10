联合国特使将再赴叙利亚促成停火

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎10月9日电---联合国秘书长潘基文周二称，联合国叙利亚特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）即将访问叙利亚，试图说服阿萨德政府立即停火，结束政府军与反抗力量的流血冲突。
前任特使安南当初曾促成停火，但在短短几天后就宣告破裂。
潘基文在记者会上说：“卜拉希米将再次前往该地区，将先访问其他几个国家，而后前往叙利亚。”
他透露，卜拉希米此行目的是抑制流血冲突，促成协议，以便更多人道主义援助进入叙利亚。在叙利亚，有上百万人流离失所。
潘基文说：“当务之急是，必须尽快停止暴力事件。”
外交人士称，卜拉希米将先访问沙特阿拉伯、土耳其和埃及，而后访问叙利亚。
卜拉希米9月刚担任叙利亚特使后不久，就与阿萨德在大马士革会面，并探视在土耳其和约旦的叙利亚难民营。他当时称，对如何抑制冲突“有些想法”，但没有全面的计划。（完）、
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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