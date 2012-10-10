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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 11:15 BJT

《汇市简讯》美元指数突破80.15,进一步看向目标位80.70

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* 美元指数反弹0.4%,延续在海外市场的涨势.亚洲多数股市走低.

* IMF会议前夕,中日争端升级.

* 关注日线动能指标,波林格区间略有上移.

* 9月高点80.15在亚洲时段被突破.

* 看向目标位80.70,此为7月/9月跌势的38.2%回档位.(完)

--编译 高琦; 审校 石冠兰

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