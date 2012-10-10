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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 11:40 BJT

〔标题新闻〕马来西亚10月上旬棕榈油出口为448,624吨,较9月同期的453,302吨降1%--ITS

注: ITS为船运检测机构Intertek Testing Services的缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8L94H6]

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