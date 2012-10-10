〔表格〕德国9月趸售物价较前月增长1.3%,增幅大于市场预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透柏林10月10日电---德国联邦统计局周三公布,德国9月趸售(批发)物价较前月增长1.3%,较上年同期上涨4.2%.8月分别为增长1.1%和增长3.1%.
路透调查原预估,9月趸售物价分别较前月和上年同期增0.5%与3.3%.
具体数据如下:
德国趸售物价 2012年9月 2012年8月 2011年9月
较上月(%) +1.3 +1.1 +0.3
较上年(%) +4.2 +3.1 +5.7
WPI(基期为2005年) 124.8 123.2 119.8 (完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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