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货币新闻 | 2012年 10月 10日 星期三 14:08 BJT

〔表格〕德国9月趸售物价较前月增长1.3%,增幅大于市场预估

路透柏林10月10日电---德国联邦统计局周三公布,德国9月趸售(批发)物价较前月增长1.3%,较上年同期上涨4.2%.8月分别为增长1.1%和增长3.1%.

路透调查原预估,9月趸售物价分别较前月和上年同期增0.5%与3.3%.

具体数据如下:

德国趸售物价 2012年9月 2012年8月 2011年9月

较上月(%) +1.3 +1.1 +0.3

较上年(%) +4.2 +3.1 +5.7

WPI(基期为2005年) 124.8 123.2 119.8 (完)

--编译 张若琪;审校 蔡美珍

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