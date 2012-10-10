〔中国债市动态〕利率债收益率持稳部分短融小降,新债结果未引波澜

路透上海10月10日电---中国银行间债市周三早盘资金向宽,不过在七年续发行国债结果符合预期,消息淡静等因素作用下,主要利率产品走势平稳,收益率未发生较多变化.而部分近期上市的短融等信用产品买盘相对积极,收益率略有下行.

财政部稍早续招标发行的七年期固息国债,中标收益率符合市场预期.受惠于二级市场该期限国债收益率所处位置仍具优势,且中国央行国庆假期后再次释放大额逆回购缓解流动性压力,部分配置资金对该期新债表示认可,致一级需求稳定.[ID:nSB2040377]

华东一银行交易员表示,早盘利率产品变化有限,"资金面渐平稳了,这一阵都准备看(宏观经济)数据了,(利率债)就小幅震荡行情吧."

剩余期限约4.36年的国债120003券最新双边报价tCN120003=CFXM为3.2100%/3.1950%,上日尾盘为3.2050%/3.1850%.

中国海关将于周六(13日)公布9月进出口贸易数据,国家统计局则将于下周一(15日)公布同期工业生产者出厂价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI).

北京一银行交易员补充称,资金面的缓和助短端受益.信用产品中,近期新上市的一些短融早盘买气相对明显,压制收益率略有下行.

剩余期限近一年的短融12淮南矿CP002最新成交tCN041262036=CFXS在4.33%,此前交易日最近一笔成交在4.3875%.(完)