版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 11:41 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元和日圆跌至月内低点,因风险人气受挫

* 对即将到来的财报季的担忧损及风险人气

* 美元指数触及一个月高点

* 欧元/美元跌破200日移动均线或导致澳元/日圆走势出现技术性突破

路透东京10月10日电---欧元兑美元和日圆周三跌至本月初以来最低,因市场担心全球经济成长放缓或导致美国企业盈利疲弱,故投资者规避风险.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐