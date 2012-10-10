〔中国新债〕铁道部周四招标发行总额250亿元固息债,包括七年和20年

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京10月10日电---中国铁道部周三公告称,将于周四(11日)在银行间债市招标发行总额250亿元人民币固息企业债,其中七年期发行规模100亿元,20年期发行150亿元.
公告显示,该期债为铁道部今年第六期铁路建设债券.采用单一利率(荷兰式)招标方式,均为固定利率,按年计息.本期债券7年期品种的招标利率区间为3.77%-4.77%,20年期品种的招标利率区间为4.27%-5.27%.
该期债主承销商为申银万国证券、国开证券、中信建投证券、国泰君安证券、安信证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK).经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA.由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保.
该期债的具体投标时间为10月11日10:00-11:00.10月12日开始分销,当日中午12点缴款截止.
今年以来,铁道部已累计发行五期共计1,050亿元的企业债;中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元,较去年同比增加五成.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。