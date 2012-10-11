《交易视点》中国四季度利率债价格上涨可期,资金面或趋宽松--中信证券

路透北京10月11日电---中国中信证券最新发布的四季度利率产品投资策略报告认为，“弱增长、低通胀”为四季度经济基本面组合，但考虑到准备金率下调将带动资金面趋于宽松，加上供需形势出现逆转，四季度利率产品市场有望改变前期偏弱的走势，上涨可期。

对交易型机构而言，首推策略是选择3-5年左右流动性较好的利率品种进行波段交易。对配置型机构而言，建议继续积极参7-10年等中长期政策性银行金融债。

**经济基本面--增长和通胀都在低位企稳**

在发达经济体经济增长疲软的情况下，外需面临下滑的风险，国内的经济增长更多的依靠内需，而内需的增长依赖于政策。

目前货币政策依然偏紧，具体表现为实际利率偏高，信贷需求萎缩，货币增速持续偏低，社会融资总规模也没有明显扩张，货币条件偏紧约束了内需的增长。财政政策起到自动稳定器的作用，但财政支出增速仍然偏低，对经济的拉动作用有限。

投资是内需增长的驱动力，然而，目前工业企业杠杆率仍然较高，制造业投资可能进一步放缓；房地产调控政策将继续抑制房地产投资增速；尽管基建投资的回升将对投资增长形成支撑，但大幅回升的可能性较小，对内需的拉动有限。因此在调控政策没有明显放松前，经济增长难以显着回升。预计三季度GDP同比增速下滑至7.4%左右，四季度基本持平，明年一季度小幅回升。

增长偏弱缓解了通胀的压力，然而，由于去年底基数较低，四季度CPI同比将小幅回升；在增长偏弱的背景下，回升幅度较小，预计到明年一季度前，CPI同比都将在3%以下运行。

**流动性偏紧局面有望改善**

在利率市场化及金融自由化进程中，贷存比考核机制是货币市场利率系统性高于银行长期资金成本的内部原因。

外汇占款增速下降令流动性外生增长的引擎熄火，货币供给出现自上而下的萎缩。

上述因素导致资金利率中枢上移；虽然当前超储率显着高于历史低点，处于均值水平附近，但货币市场利率明显偏高。

在对流动性的情景假设分析中，我们倾向于认为情景3发生的概率相对较大，即在使用短期逆回购的同时，央行将下调准备金率50-100bp，资金面进入相对宽松时期，7天回购利率有望降至2.5-3.0%区间。

**四季度利率产品投资策略**

在海外冲击逐步弱化的环境下，国内基本面和政策面变化仍将是主导四季度债券市场走势的核心因素。

若未来政策上无实质放松，经济增长偏慢趋势将进一步延续至四季度。在“弱增长、低通胀”的基本面组合中，考虑到准备金率下调将带动资金面趋于宽松，加上供需形势出现逆转，四季度利率产品市场有望改变前期偏弱的走势，上涨可期。

对交易型机构而言，选择3-5年左右流动性较好的利率品种进行波段交易仍是4季度首推的策略，并积极关注可能的政策放松所带来的中长期品种的趋势性交易机会。

对配置型机构而言，由于利率产品收益率在经过3季度的大幅上扬后已具备较好的配置价值，尤其是7-10年中长期政策性银行金融债隐含税率仍在均值水平上方，建议继续积极参与。(完)

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