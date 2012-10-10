〔中国汇市〕人民币早盘近走平,短期料受中间价牵制维持窄幅波动

* 人民币早盘走稳,结售汇保持均衡

* 节后三日6.29元均对人民币形成支撑

* 即期走势偏强但受中间价牵制

* 短期料仍以6.29元为支撑窄幅波动等候指引

路透北京10月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘走势平稳,在6.29元支撑位上方窄幅波动,结售汇保持均衡.交易员预计短期内在中间价持稳的情况下会延续窄幅整理走势.

北京一大行交易员称,今天即期成交价随中间价略微低开,市场保持节后大体均衡的态势,"今天贵金属买盘比较多,但结汇还是略微偏大,开盘后还是往下走了一点."

他补充说,总体上看市场力量较为平均,最近几天石油购汇也较多,但客户结汇还是较大,"这跟客户需求有关系,但也不排除央行可能有动作."

北京时间12:17,人民币兑美元即期报6.2873元,上日收报6.2878元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3449元,上日中间价为6.3441元.

上海一银行交易员称,市场近期相对于中间价的走势较强,节前一度上涨突破6.29元.虽然节后三日中间价连续略有走低,但客户结汇量也较大,人民币均未有下破6.29元.

该交易员认为,在市场走势偏强,及央行中间价死守当前水平的情况下,短期内人民币即期还会在靠近日波幅上限位置窄幅波动,并等候更多消息面或政策面指引.

东京汇市欧元兑美元EUR=下跌0.3%至1.2840美元,为10月1日以来最低,且逼近重要技术支撑位,即200日移动均线切入位1.2822.一些交易商表示,市场或将测试该水准以引发更多止损单.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3900/80,上日尾盘为6.3930.

北京时间12:17,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2895/25元,上一交易日尾盘报6.2915元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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