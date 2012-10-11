《交易视点》中国债市四季度可加大信用债配置力度--中信证券

路透北京10月11日电---中国中信证券最新发布的四季度信用产品投资策略报告认为，四季度经济增长持续偏弱，通胀低位运行，以及流动性有望好于三季度、利率风险释放较为充分，对信用债形成明显支撑。

比较而言，信用债投资价值明显高于利率产品，建议仍以信用债为主；PPN和ABN的流动性溢价过高，对配置型投资者而言可重点关注。

**基本影响因素**

经济增长持续偏弱，通胀低位运行，即使反弹也较为温和，投资环境偏暖。

流动性有望好于三季度、利率风险释放较为充分，对信用债形成明显支撑。

信用风险：对信用风险和信用事件的冲击需进一步提高警惕。

供给：中票、私募票据和企业债供给仍将维持高位，全年信用债供给较去年明显上升。

曲线结构：收益率曲线陡峭化的可能性较大。

高等级债安全边际明显提高：信用利差和收益率已升至均值水平以上，估值修复较为充分，利差继续扩大的空间有限，平稳或略有下降的可能性较大；信用等级利差预计难以出现系统性的上升，但在个券上分化明显；综合融资成本接近贷款利率，表明安全边际较高；AA中票和公司债再度具备投资价值，但需要精选个券。

城投债的票息优势明显，收益率继续上行的动力减弱。

4季度信用债面临支撑因素较多，已具备配臵价值，交易机会需关注四季度资金面好转。

**投资策略:加大配置力度**

类属配置：信用债投资价值明显高于利率产品，建议仍以信用债为主；PPN和ABN的流动性溢价过高，对配置型投资者而言可重点关注。

信用债评级选择：高等级债安全边际明显，供给释放时考虑建仓；中低评级债建议在城投债、AA中票和公司债上平均分布，精选个券，配置持有。

信用债的期限选择：在曲线陡峭化的过程中，中短期品种更优，但考虑到陡峭的幅度和久期，建议以5年期为主，3年期为辅。

投资时机选择：10月份供给较大，11月-12月由于外汇占款、央票到期、财政存款投放及可能的降准，资金面缓解的可能性较大，综合考虑四季度初应该是配置较好的时机。

信用债的资产配置比例：建议按照40%：30%：30%配置AAA或AA+中票、AA中票或公司债以及城投债。(完)

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