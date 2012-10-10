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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 12:48 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上探考验停止单,澳洲政府发债或提供支撑

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* 澳元逼近1.0220上方的停止单,创下1.0225的盘中新高

* 买兴和卖兴俱存,遏制澳元短期内进一步升势,澳元目前重回1.0220下方

* 澳洲政府发售32.5亿澳元2029年到期的指标公债,将帮助支撑澳元

* 下一个停止单聚集区域在1.0250上方,澳元兑美元目前报1.0216/18.(完)

--编译 丁琦; 审校 高琦

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