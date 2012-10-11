〔中国公开市场〕今日将进行590亿元逆回购,本周共净投放1,640亿

娱乐新闻：《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透上海10月11日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行590亿元人民币逆回购操作,其中七天期120亿元,14天期470亿.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放1,640亿元.
在中秋国庆长假过后,央行公开市场周二逆回购操作量达2,650亿元,与节前一周同期(9月25日)创下的单日纪录新高相距不远.
国庆节前一周(9月24日-28日)央行公开市场共进行了4,700亿元逆回购操作,当周净投放3,650亿元,创出单周净投放量纪录新高.逆回购期限包括14天和28天,中标利率均持稳,分别为3.45%和3.60%.其中9月25日逆回购操作量为2,900亿元,创单日纪录新高.
中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)
**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]
**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)