〔中国公开市场〕今日将进行590亿元逆回购,本周共净投放1,640亿

路透上海10月11日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行590亿元人民币逆回购操作,其中七天期120亿元,14天期470亿.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放1,640亿元.

在中秋国庆长假过后,央行公开市场周二逆回购操作量达2,650亿元,与节前一周同期(9月25日)创下的单日纪录新高相距不远.

国庆节前一周(9月24日-28日)央行公开市场共进行了4,700亿元逆回购操作,当周净投放3,650亿元,创出单周净投放量纪录新高.逆回购期限包括14天和28天,中标利率均持稳,分别为3.45%和3.60%.其中9月25日逆回购操作量为2,900亿元,创单日纪录新高.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]