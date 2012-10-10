〔中国财政〕中央财政拨付2012年进口贴息资金25亿,同比增25%--财政部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京10月10日电---为鼓励先进技术设备、重要原材料、关键零部件及元器件进口,促进贸易平衡,近日中国中央财政拨付2012年进口贴息资金25亿元人民币,比上年增长25%.
中国财政部网站周三发布新闻稿称,自2008年设立进口贴息资金以来,中央财政已累计拨付该项资金95亿元,带动国家鼓励产品进口额1,113.52亿美元,平均1元人民币拉动近12美元进口,有效扩大了先进技术装备、关键零部件和能源材料的进口.
今年1-8月中国出口同比增长7.1%,进口增长5.1%;实现贸易顺差1,206亿美元,扩大31.8%.路透最新调查显示,中国9月进出口增幅料均较上月反弹,但仍延续个位数增长,实现全年进出口总额10%的增长预定目标料有难度.[ID:nSB2036173]
迫于严竣的外贸形势,9月,中国国务院发布《关于促进外贸稳定增长的若干意见》,提出将加快出口退税进度,确保准确及时退税;同时要积极扩大进口,重点增加进口先进技术设备、关键零部件以及与人民群众密切相关的生活用品,支持企业技术改造,促进贸易平衡.(完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。