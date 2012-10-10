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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 12:56 BJT

〔标题新闻〕马来西亚9月棕榈油库存增17.4%至创纪录的2,480,994吨,增幅高于市场预期--MPOB

注:马来西亚棕榈油局(MPOB).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nK7E8EU01S]

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