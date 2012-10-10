利比亚承诺卡扎菲之子将会受到公正审判

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透海牙10月9日电---周二在一个关于是在国内还是在海牙国际刑事法庭(ICC)审判卡扎菲之子赛义夫的听证会上，利比亚政府律师表示，利比亚可以保证赛义夫得到公正审判。
ICC法官将裁定利比亚能否公正审判赛义夫，还是将其引渡至海牙受审。
如果ICC法官裁定利比亚无法给予赛义夫公正审判，但法庭也无权迫使利比亚遵守裁决。但利比亚随后将违反国际法和联合国安理会的意愿。
利比亚政府律师Philippe Sands在ICC首日听证会上表示，ICC辩护律师所谓赛义夫受到利比亚当局虐待的指控不属实。
赛义夫去年11月在利比亚沙漠中被俘，国际法庭的律师指控他在利比亚危机中犯有反人类罪。
Sands早些时候警告称，法庭应“谨慎”对待辩护律师提出的任何指控。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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