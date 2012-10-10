《汇市简讯》新兴亚币未来数月涨幅可能有限

0452 GMT * 新兴亚洲货币未来12个月涨幅预估介于0.5%-3% * 贸易收支不佳、美元走强且人民币升势缓慢,将限制新兴亚币升势 * 美元兑人民币六个月后料在6.29,12个月后料为6.23 * 美元兑印度卢比六个月和12个月后料分别在52.50和51.70.(完) --编译 隋芬;审校 石冠兰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=