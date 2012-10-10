版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 13:23 BJT

〔东京美债〕10年期公债持稳,全球增长放缓忧虑提供支撑

路透东京10月10日电---美国公债周三在亚洲市场持稳,因围绕全球增长放缓的忧虑持续,令固定收益资产需求维持坚挺.

美国10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)在亚洲时段下滑至1.714%,周二纽约尾盘报1.715%.

10年期公债收益率上周五触及1.74%附近的约两周高点,受强于预期的美国就业数据影响.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐