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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 13:38 BJT

《汇市简讯》欧元兑澳元延续跌势,下看1.2510

0523 GMT * 澳元走强令欧元兑澳元延续修正态势 * 澳洲政府发债规模超预期,利多澳元 * 欧洲央行委员诺亚重申德拉吉全力保卫欧元的承诺,影响不大 * 目标位是9/10月反弹走势的61.8%回档位1.2512 * 稍早高点1.2625构成初道阻力 * 技术图表(link.reuters.com/byz23t) --编译 隋芬;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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