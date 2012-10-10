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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 13:54 BJT

中国8月黄金产量41.4吨,1-8月产量同比增长10.3%至249.7吨--工信部

*工信部:中国8月生产黄金41.4吨.1-8月份累计完成249.7吨,同比增加23.3吨,增长10.31%.

*8月份,全国黄金企业实现工业总产值420.9亿元.1-8月份,全国黄金企业累计实现工业总产值2,151.7亿元,同比增长27.25%.

详情见工信部网站(here)

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