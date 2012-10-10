〔中国股市〕沪综指缩量小幅收升,盘中窄幅震荡消化获利卖压

路透北京10月10日电---中国股市沪综指周三缩量小幅收升,但盘中以窄幅震荡走势为主,以消化上日大涨之后的获利卖压.昨日表现抢眼的银行保险类股出现回落,抵消了油气和钢铁板块走强对大盘的拉抬幅度.

沪综指.SSEC收涨4.71点,报2,119.94点,为9月14日收盘2,123.85点以来最高.并继续站至60日均线上方.A股全日成交604亿元人民币,上日为673亿元.

上证180金融指数.SSE180FI收跌0.26%.

一名不愿具名的内资券商策略分析师称,今日没有特别多消息出来,大盘震荡属于正常现象,未来主要关注本周末和下周将出炉的9月和三季度宏观经济数据.

中国9月经济数据即将陆续出炉.预计周六(13日)公布进出口数据.下周一(15日)公布CPI和PPI数据,下周四(18日)公布三季度GDP和工业、投资及消费数据.路透综合26家机构预测中值结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓.[ID:nSB2040279]

"今日表现还可以,...如果市场能够有效站上60日均线,反弹继续展开的概率会更大一些."华泰证券策略分析师周林表示,未来会关注成交量能否及时放大,其次需要有鲜明的热点持续,而目前热点表现得并不明显.

他指出,现在炒作的低热能等题材性板块毕竟上市公司家数较少,带动效应就比较小,不像大的周期性板块带动会强一些.

沪深300指数.CSI300收高0.17%,报2,324.12点.沪深300指数10月合约CIFV2尾盘报2,325点,成交量为486,684手.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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