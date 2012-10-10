《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--10月10日

路透上海10月10日电---中国自汇率形成制度改革以来,也加快了外汇市场的建设,不断推出 各类外汇交易品种,以满足金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要. 以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元) 交易品种成交概况 8月 7月 12年二季度 一季度 11年四季度 三季度 二季度 一季度 10年全年 09年全年 远期: 13.7 21.7 123.5 534.0 378.6 608 564.1 594.83 327 98 掉期: 2,161.2 2,309.0 5,966.6 5,445.8 4,544.7 5,239 4,549.31 3,376.83 12,835 8,018 外币对: -- -- 428(上半年) -- 276.21 226 168.6 185.89 502 407 外汇期权: 4.0 3.2 4.6 6.2 1.64 4.3 4.16 注:1.以上数据均来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》 和中国央行《2012年第二季度中国货币政策执行报告》 2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易(完) --整理 李然; 审校 曾祥进