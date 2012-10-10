诺贝尔医学奖得主对"干细胞疗法"发出警告

记者 陈依琳

路透香港10月9日电---越来越多国家的诊所和医院提供"干细胞疗法"，诺贝尔医学奖获得者山中伸弥(Shinya Yamanaka)周二对此发出警告，称这是非常具有风险的。

中国、墨西哥、印度、土耳其和俄罗斯等国的互联网上充斥着各种鼓吹干细胞疗法治癒各种疾病的广告，从糖尿病、多发性硬化症、关节炎、视力问题、老年痴呆症和帕金森再到脊髓损伤。

日本京都大学教授山中伸弥与英国科学家约翰·戈登(John Gurdon)周一共同获得诺贝尔医学奖。

山中伸弥表示："这种行为是个大问题，是个威胁。很多所谓的干细胞疗法是在没有任何试验数据和临床前安全检查的情况下就进行了。"

他在接受路透电话采访时表示："患者应该明白，如果没有关于其所接受疗法的疗效和安全性的临床前数据……这可能会非常危险。"

“我希望患者和非专业人员能够明白，存在两种干细胞疗法。一种是我们正努力研究的，但它完全基于科学数据。我们一直在进行临床前研究并用老鼠、猴子等动物进行试验。”

"只有当我们用动物试验证实干细胞疗法的安全和功效时，我们才会对一小群患者启动临床试验。"（完）