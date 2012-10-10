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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 14:13 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:澳元涨势消退

0557GMT * 欧元/美元下跌0.19%至1.2855,澳元/美元上涨0.06%至1.0215,澳元/新西兰元上涨0.18%至1.2506 * 澳元/美元一度触发上行停止单,受公债标售良好和交叉盘推动 * 更多停止单聚集在1.0250,欧元/澳元卖盘带来支撑 * 亚股走软意味着美元/亚币脱离近期交易区间低端.(完) --编译 许娜;审校 石冠兰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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