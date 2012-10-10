〔日本个股〕丰田将在美国召回250万辆车,因电动窗开关存在安全隐患

路透10月10日电---丰田汽车(7203.T)周三表示,由于驾驶员旁的电动窗开关存在安全隐患,将在美国召回约250万辆汽车.

丰田将对召回车辆进行检查,拆除问题开关,并使用特殊的氟润滑剂.

丰田称,该声明只针对美国市场上的丰田汽车,不涉及丰田的其他品牌,比如Lexus和Scion等品牌.丰田称,还没有发现因开关隐患引起的事故.(完)